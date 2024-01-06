Противник ведет активные боевые действия на этом направлении еще с начала октября прошлого года, отметил спикер Сухопутных войск.

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо оценил угрозу нового наступления российских захватчиков на Харьков. По его словам, ситуация несколько иная.

"Вчера был определенный ажиотаж, вызванный сообщением британского издания, что там готовится наступление на Харьковщину. На самом деле там ситуация немножко другая. На Купянском направлении противник ведет активные боевые действия еще с начала октября, об этом неоднократно сообщалось. Каких-то успехов в этом направлении у российских оккупантов нет", – акцентировал Фитьо в эфире общенационального телемарафона.

Он добавил, что на Купянском направлении происходят ежедневные вражеские штурмы в районе населенного пункта Синьковка. Соответствующая информация об этом проходит по всем сводкам ОСГВ "Хортица" и Генштаба.

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"Только за минувшие сутки на данном направлении было отбито 7 вражеских атак. Там противник применил 3 дрона-камикадзе и совершил 125 обстрелов – это на Лимано-Купянском направлении в целом. Нашим военным удалось там ликвидировать вчера 69 оккупантов и уничтожить 14 единиц военной техники", – сказал военный.

Он отметил, что пока успехов вблизи Синьковки у российских военных нет.

"Поэтому харьковчане могут быть спокойны, каких-то скоплений войск мы не наблюдаем. Соответственно на данном направлении противник уже более трех месяцев успехов не имеет", – подчеркнул Фитьо.

В то же время, по словам представителя сухопутных войск ВСУ, в последнее время во время штурмов на Купянском направлении россияне начали активнее привлекать технику.

"Раньше они делали ставку именно на пехоту, на активные действия штурмовых пехотных групп. А крайние периоды увеличили использование техники. На минувшей неделе во время штурма, который происходил неподалеку Синьковки, были уничтожены два танка и три БМП противника, ликвидированы сразу 30 оккупантов и 10 ранены. Такие штурмы крайнее время происходили постоянно, и технику они начали привлекать активно. Соответственно, из-за понесенных потерь сейчас они перегруппировываются", – пояснил Фитьо.

Он отметил, что украинские силы ведут постоянную контрбатарейную борьбу, чтобы усложнить логистические возможности российских оккупационных войск для подтягивания резервов с территории РФ.

"Мы стараемся обеспечить противнику такие условия, чтобы ему не только погода мешала, но и наши меткие удары как артиллерией, так и FPV-дронами, дронами-камикадзе и другими средствами. Все, чтобы перебить логистику противника. Видим, что наша контрбатарейная борьба тоже является удачной. Ведь как только противник несет потери в своих артиллерийских системах и минометах, то сразу видим уменьшение использования вражеской артиллерии вдвое. Но, учитывая то, что запасы противника в снарядах, артиллерии и в человеческой силе являются большими, эти запасы быстро пополняются", – акцентировал спикер Сухопутных войск ВСУ.

В то же время на Лиманском направлении противник осуществляет перегруппировку. Активных боевых действий там пока нет.

"Видим, что враг там продолжает подготовку к ведению наступательных действий, от своих намерений не отказался, а просто на некоторое время их прекратил. Те подразделения противника, которые понесли потери, меняются на более боеготовые", – констатировал Фитьо.

Угроза наступления на Харьков: что известно

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские оккупационные войска в ближайшие недели могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области. Аналитики ISW считают, что сейчас захватчики имеют благоприятные условия для операций на Купянском направлении с намерением захвата территорий в более значимых в оперативном отношении районах, чем на тех участках, где сейчас ведутся боевые действия. Отмечается, пока враг не накопил достаточно сил в Белгородской области.

На днях в материале британского издания The Telegraph спрогнозировали, что РФ может готовить новое наступление на Харьков и область и озвучили возможные даты атак - 7 и 15 января.

В то же время в ГУР Минобороны не подтвердили эту информацию СМИ, но отметили, что определенное накопление сил оккупанты таки осуществляют. Также на публикацию отреагировали в Харьковской областной военной администрации. Там сообщили, что на разных направлениях фронта в области не фиксируют скопления вражеских войск.

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