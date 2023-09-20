Противник сосредотачивает свое основное внимание на Харьковской области.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что россияне могут готовиться к восстановлению наступательных действий на Лимано-Купянском направлении.

Для телеканала "Эспрессо" эксперт отметил, что россияне упустили подходящую возможность начать наступление в начале лета.

"Россияне могут готовиться к восстановлению штурмовых действий на Купянском направлении, даже если это будет так же безуспешно как мы наблюдали несколько недель назад. Они могут снова начать перебрасывать на это направление отряды "Шторм Z", пытаться продавить наши позиции пушечным мясом в стиле Бахмута прошлой зимой. Однако они упустили момент для успешных наступательных действий на Купянском направлении еще в начале лета, когда у нас были определенные проблемы в системе обороны", - пояснил Киричевский.

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Эксперт объяснил, почему наступление россиян на Лимано-Купянском направлении не имело успеха.

"Если откровенно говорить, то события на Лимано-Купянском направлении больше похожи на некий феномен. При том, что это такой феномен, когда россияне вынуждены были остановиться на фоне сообщений, что в нашей обороне что-то не так. Многие эксперты говорили о том, почему украинская армия не уничтожает российские танки возле Новогоровки на переправе. Однако, если логично подумать, то если бы у нас были огневые мощности - россияне бы давно уже были бы уничтожены. Применение кассетных боеприпасов и построение тактически грамотной обороны дало свои результаты. Россияне не смогли прорвать нашу оборону на этом направлении", - добавил он.

Что происходит на Купянском направлении

Ранее в ВСУ рассказали, что российские захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат.

17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что враг перешел в наступление на Купянском направлении.

По данным британской разведки, российская пропаганда пытается заявить о крупном наступлении оккупантов на Купянском направлении для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте в районе Запорожья. А реальных успехов, по данным британцев, у россиян нет.

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