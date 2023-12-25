За сутки на Таврическом направлении уничтожено более 400 оккупантов и более 40 единицы военной техники.

На Таврическом направлении фиксируют увеличение количества оккупантов, которые не хотят участвовать в штурмовых действиях и целыми группами сдаются в плен ВСУ.

"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях, в частности, в подразделениях 1 армейского корпуса. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих. Спасибо нашим воинам, которые смелыми и решительными действиями заставляют врага это делать", - отмечает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информируя об оперативной ситуации в зоне ответственности.

Он сообщил, что основные усилия противник сосредотачивал последние сутки на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Враг проводит активные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, бросает управляемые авиабомбы. Всего, в зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 16 авиаударов, провел 40 боевых столкновений и совершил 906 артобстрелов.

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Украинские защитники уничтожили за минувшие сутки 42 единицы военной техники россиян. В частности, 2 танка, 10 ББМ, 5 артсистем, 2 РСЗО, 17 БПЛА и 2 единицы спецтехники. Еще 37 единиц техники врага повреждены. Среди сожженного и гордость оборонпрома оккупантов-танк Т-90М "Прорыв". Уничтожено 5 вражеских складов боеприпасов.

"Общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 402 человека. 8 захватчиков сдались в плен", - отметил командующий.

Война в Украине - потери врага

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаба сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили десятки вражеской техники и почти 800 оккупантов.

В течение 23-24 декабря силами ПВО Украины уничтожены 4 российских самолета Су-34. Су-34 – один из самых современных истребителей-бомбардировщиков России, количество и возможности производства которых ограничены. Одновременная потеря 4 единиц – ощутимый удар по боевому потенциалу агрессора. В Центре стратегических коммуникаций отметили, что этим самым силам ПВО удалось превзойти свой успех по уничтожению самолетов Су-35 и Су-34 и двух вертолетов Ми-8МТПР-1 над Брянской областью в мае этого года.

За прошедшую неделю наши защитники уничтожили в общей сложности более 7 тыс. российских захватчиков и 927 единиц вражеской техники.

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