Боевик внезапно признался, что Макеевская ликвидация "мобиков" - далеко не самая плохая трагедия оккупантов.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин рассказал, как HIMARS уничтожали целые штабы бригад российских оккупантов. По его словам, массовая ликвидация "мобиков" в Макеевском ПТУ не была самой кровавой.

Как заявил Гиркин во время одного из своих военных осмотров, иногда один залп HIMARS делал значительно результативнее атаки, чем в Макеевке. В частности, ракеты уничтожали штабы бригад включительно с комбригами, а также целые тренировочные лагеря оккупантов.

"Целые штабы бригад уничтожались одним залпом. Штабы бригад - я подчеркиваю... Включая командиров. Целые лагеря подготовки сносились. Случай в Макеевке не единичный, просто он стал резонансным. Бывало и хуже", - заявил Гиркин.

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При этом он добавил, что сейчас оккупанты якобы научились предотвращать такие атаки, избегая скоплений людей в прифронтовых зонах.

HIMARS охотится за оккупантами

Украина получила первые HIMARS в середине июня и с тех пор установки сыграли решающую роль в деоккупации Севера Харьковской области и правого берега Херсонщины.

Использование ракет большой дальности для поражения таких целей, как мосты, препятствует переброске техники, живой силы и вооружения со стороны России. HIMARS стреляет боеприпасами GMLRS, которые имеют радиус действия от 70 до 80 километров. А их навигационные системы GPS делают их чрезвычайно точными в пределах примерно 10 метров от намеченной цели.

РФ отчитывалась то о перехвате своими ПВО ракет HIMARS, то об уничтоженных несуществующих элементах до установки, однако, как отметили в США, РФ по состоянию на лето-осень 2022 года так и не смогла уничтожить в воздухе ни один из выпущенных HIMARS снарядов.

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