Он хочет улучшить репутацию своего ведомства после "мятежа" ЧВК "Вагнера".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинское контрнаступление не эффективно, несмотря на требования Кремля не умалять результаты ВСУ и не преувеличивать успехи оккупантов.

"Шойгу неправдоподобно заявил 11 июля, что украинские войска потеряли 26 тыс. военнослужащих и 1 244 танка и боевых машин пехоты с момента начала контрнаступления 4 июня", - заявили аналитики Института изучения войны в своем ежедневном отчете.

При этом Шойгу утверждал, что российская ПВО с начала контрнаступления якобы перехватила 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow.

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По мнению экспертов, отчеты российского командования об украинских потерях очень завышены и даже российские милблогеры жаловались в Минобороны РФ, что удары по уже поврежденным и уничтоженным машинам засчитываются как новая украинская техника.

"Риторика Шойгу относительно украинского контрнаступления значительно противоречит наставлениям кремлевских СМИ, которые предписывают российским журналистам не умалять контрнаступление и не преувеличивать успехи России", - добавили аналитики.

В ISW предположили, что Шойгу все чаще игнорирует устоявшиеся указания, пытаясь показать свое ведомство эффективным через после "мятеж" ЧВК "Вагнера".

Война в Украине - последние новости с фронта

За прошедшие сутки украинские военные вели наступление минимум на трех участках фронта и добились успехов на отдельных участках.

С начала контрнаступления на Бердянском и Мелитопольском направлениях наши защитники освободили 169 квадратных километров территории, а на Бахмутском - 24 квадратных километра.

При этом потери противника уже превысили 235 тыс. человек.

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