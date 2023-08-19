Он заявил, что будет стараться не допустить втягивания Германии в войну в Украине в качестве стороны конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что будет стараться не допустить втягивания Германии в войну в Украине в качестве стороны конфликта и подчеркнул, что немецкие солдаты точно не воюют в Украине.

"Мое стремление - это предотвратить, поэтому, например, в Украине нет немецких солдат - и не будет", - цитирует Шольца DW.

Кроме того, Шольц заявил, что Германия не планирует вмешиваться во внутреннюю политику России или менять власть.

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"Кто где сидит, мы не решаем". "Мы также не планируем смену режима", - отметил Шольц, добавив, что Путин, однако, боится, что именно "это наш план".

Также он заявил, что президенту РФ "придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз - как сообщество открытых обществ, либеральных демократий - и некоторым образом надеяться, что свобода - это не вирус". При этом Шольц отметил, что ответственность за свою диктатуру несет только сам Путин.

Поддержка Украины от Германии - что известно

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил о планах Германии предоставлять ежегодную военную поддержку Украине в размере 5 млрд евро. Предоставлять ее планируют до 2027 года.

Кроме того, в Германии официально подтвердили поставки Украине системы воздушной разведки нового поколения Luna. Ее передача состоится в течение этого года.

В то же время Шольц заявлял, что Берлин не готов к передаче Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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