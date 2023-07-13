Вдоль границы оборудовали около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысяч метров противотанковых рвов.

Украина продолжает укреплять защиту северной границы от возможного проникновения.

Об этом сообщил командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, говорится на странице командования в социальной сети Facebook. Войска создают инженерные заграждения по границе, роют противотанковые рвы, минируют местность, а также устанавливают минные поля, чтобы исключить проникновение ДРГ и проезд бронетанковой техники.

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача, сделать пограничную полосу для врага непроходимой", - отметил Наев.

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За последнюю декаду месяца военные установили 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысяч мин. Вдоль границы оборудовали около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысяч метров противотанковых рвов.

Также они соорудили 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава и огневых позиций для тяжелой техники.

Угроза со стороны Беларуси: последние новости

Напомним, что в Беларуси строят хранилища для российского тактического ядерного оружия. 25 марта страны подписали соответствующие документы.

16 июня Путин объявил, что первые ядерные заряды якобы уже переместили на территории Беларуси.

Кроме того, после неудачного мятежа в России, в Беларусь разрешили пойти наемникам военной компании "Вагнер" и ее главарю Евгению Пригожину. Из-за этого некоторые соседи Беларуси уже объявили о необходимости укрепить свою оборону.

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