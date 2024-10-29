Президент снова выразил обеспокоенность.

Украина должна нанести удары по войскам Северной Кореи, если они пересекут ее государственную границу с территории России.

Об этом в разговоре с журналистами заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, пишет Reuters. Политик в очередной раз повторил, что обеспокоен присутствием северокорейских военных на территории Курской области, где до сих пор продолжаются бои.

Также американского президента спросили, должна ли украинская армия нанести ответный удар. "Если они пересекут границу Украины, то да", - ответил он.

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Реакция США на развертывание войск КНДР

Напомним, что сначала Соединенные Штаты Америки не подтверждали прибытие военных Северной Кореи на территорию Российской Федерации. Впоследствии в Белом доме признали, что иностранные военные могут появиться в районе Курщины, однако добавили, что цель этого прибытия "остается непонятной".

Согласно последним данным американского Министерства обороны, всего на российской территории проходят учения около 10 тысяч военнослужащих КНДР. Часть из них уже находится в Курской области, еще несколько тысяч движутся в тот район.

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