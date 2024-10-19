По словам военного, армия Северной Кореи в мирное время насчитывает 1,3 миллиона человек - 5% населения страны.

Для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына отправить 100 тысяч военных в Украину не является проблемой. Об этом в интервью УНИАН рассказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

По его словам, это будут не первые северокорейские военные, которые появятся на войне в Украине - так, несколько месяцев назад, когда КНДР начала поставлять России баллистические ракеты, "в комплекте" с ними поехали и их экипажи, в основном выполнять роль советников и инструкторов по использованию их оружия.

"Здесь было несколько причин. С одной стороны, КНДР надо было получить фидбэк, как их ракеты ведут себя в реальных боевых условиях. А с другой стороны, насколько мы уже знаем из наших разведданных, показывают себя эти ракеты очень плохо. И мало того, что они летят не туда, куда надо. Но у них большой процент взрывов прямо на пусковых. И поэтому российские ракетчики, скорее всего, просто отказываются сами с ними работать и говорят, что кто такое кривое сделал, пусть сам запускает", - предположил Дикий.

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При этом он говорит, что если на тот момент речь шла об участии десятков людей, то теперь речь идет о тысячах:

"Если использование этих 11-12 тысяч себя оправдает, то для товарища Ына не проблема поставить еще 10, 20, 30, хоть 100 тысяч".

Военный отметил, что армия Северной Кореи в мирное время насчитывает 1 миллион 300 тысяч человек, что составляет 5% населения страны.

"Это фантастические цифры, но так оно есть. Поэтому для Ына поставить товарищу Путину хоть сотню тысяч бойцов - не проблема. Но, конечно, это уже речь идет не о специалистах, это уже речь идет именно о пехоте, о пушечном мясе", - резюмировал Дикий.

Отправка войск КНДР на войну в Украину - последние новости

Офицеры из КНДР уже тренируют российских солдат на оккупированной территории Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку Россия не успевает с мобилизацией, ведь слишком много теряет на поле боя.

Ранее издание The New York Times объяснило, для чего КНДР может вступить в войну против Украины. Так, Северная Корея не любит терять возможности принять участие в войне и приобрести опыт.

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