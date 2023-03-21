Второй БПЛА запустили на поиски первого.

Боец луганской территориальной обороны за пять минут сбил два российских беспилотных летательных аппарата.

Его рассказ обнародовали на странице Луганской областной государственной администрации в социальной сети Facebook. 21-летний защитник с позывным "Бусинка" рассказал, что разведывательные дроны сбил из автомата. Первый кружил вокруг их позиций около 20 минут, прежде чем его удалось ликвидировать. Второй дрон прилетел "искать" первый.

"Когда они летают низко, их легко сбить. Главное знать, как пристреляно ваше оружие", - отметил он.

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Сбивание российских дронов - последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации был ликвидирован 2161 беспилотный летательный аппарат.

Вчера под Киевом украинские защитники сбили российский беспилотник, который попал на территорию страны.

Также недавно воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского сбили беспилотник ZALA 421-16E2.

Российские захватчики часто используют в своих атаках дроны-камикадзе Shahed иранского производства. В Воздушных силах ВСУ отметили, что сейчас их чаще всего запускают с восточного побережья Азовского моря.

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