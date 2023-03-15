"Приземлить" российский БПЛА удалось с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

Украинские военные сбили очередной вражеский разведывательный беспилотник.

Как сообщает Оперативное командование "Пивнич", воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского "приземлили" вражеский БПЛА ZALA 421-16E2.

"Это тот, о котором на России хвастались, что он неуязвим и невидим. Но воины из взвода радиоэлектронной борьбы группы инженерного обеспечения и их "Буковель-AD" не оставляют врагу ни единого шанса", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта модель БПЛА предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения, она оснащена камерой и тепловизионным модулем.

Продолжительность полета беспилотника может составлять до четырех часов, его высота - до 3,6 м, расстояние - до 35 км, вес аппарата составляет 7,5 кг, а размах крыла - 2,8 м. БПЛА может работать в обычном и бесшумном режиме.

Сбивание российских беспилотников-детали

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские бойцы сбили 12 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, с начала полномасштабной войны – более 2,1 тыс.

Украинские силы противовоздушной обороны в среду, 1 марта, сбили над Киевщиной российский беспилотник.

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