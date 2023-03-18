Вчера враг одновременно запустил БпЛА с двух направлений.

В последнее время враг чаще запускает дроны-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136 иранского производства с восточного побережья Азовского моря. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире информационного телемарафона.

"Обычно, направление (места запуска – УНИАН) одно. Чаще всего в последнее время это было восточное побережье Азовского моря. Оттуда они через море заходят через оккупированные территории и идут дальше по своему направлению", - сказал он.

По его словам, вчера вечером враг фактически одновременно после 21:00 запустил БпЛА с двух направлений.

Видео дня

"Использовали также Брянскую область для того, чтобы атаковать Киевскую область и дальше уже западные регионы Украины. Редко, но пускают уже с двух направлений", - добавил Игнат.

Атака "шахедами" 17 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу, 17 марта, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. По Украине было выпущено 16 "шахедов", 11 из них уничтожили силы ПВО.

Згдом стало известно, что два вражеских дрона попали в предприятие в Новомосковске. Также 6" шахедов " атаковали Львовскую область. Три из них удалось сбить нашей ПВО, а остальные попали в нежилые помещения в Яворовском районе.

Вас также могут заинтересовать новости: