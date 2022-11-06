Для их полного восстановления понадобится более 38 миллиардов гривен.

Часть военных преступлений российских оккупантов связана с ударами по больницам. С момента полномасштабного вторжения рашисты повредили 1100 медицинских учреждений в Украине. Для их восстановления понадобится более 38 миллиардов гривен.

Как сообщили в пресс-центре Министерства охраны здоровья, 144 медицинских учреждения уничтожены полностью. Такие объекты понадобится отстраивать с нуля. Еще 95 заведений здравоохранения почти до конца восстановлены. А 204 объекта отремонтированы частично.

"Восстановление разрушенных медучреждений предварительно оценивается в более чем 38 миллиардов гривен", — подытожили в МОЗ.

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К посту прикрепили карту с делением на области по количеству поврежденных медицинских учреждений. На первых местах ожидаемо фронтовые и прифронтовые области. В Харьковской — 249, в Донецкой — 210, в Николаевской — 148, в Киевской — 121, из которых 41 в Киеве. Все медицинские учреждения остались целы в Кировоградской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Военные преступления России: последняя информация

За время полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили тысячи военных преступлений. Сюда относятся не только обстрелы больниц, но и пытки, казни, сексуальное насилие и прочее.

По данным Генштаба ВСУ, рашисты вывозят людей с территории Херсонщины на фоне контрнаступления ВСУ. Жителей Украины сначала депортируют в Крым, а затем — в РФ.

Оккупанты также похищают детей во временно захваченных областях. Например, 5 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что враги продолжают вывозить детей из Олешковского детдом-интерната.

В начале ноябре оккупант признался в перехваченном разговоре, как российские войска выходили из Лимана: "Мы там поубивали всех подряд. Стариков резали, мужиков. Баб насиловали и тоже убивали. Наши ребята, которых там на время оставили, говорили, что они так кричали, так визжали".

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