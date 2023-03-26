Украинские и западные официальные лица высказывали разные взгляды по ситуации с российским наступлением в Бахмуте.

Российская регулярная армия может вмешаться в атакующие действия наемников ЧВК "Вагнера" на Бахмутском направлении, чтобы предотвратить преждевременную кульминацию наступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В нем отмечается, что российские наступления в Украине достигают своего завершения.

Аналитики отмечают, что украинские и западные официальные лица 25 марта высказывали разные взгляды относительно ситуации с российским наступлением в Бахмуте, "но все соглашаются с оценкой того, что российские усилия на этом направлении, вероятно, достигнут кульминации".

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В ISW считают, что заявления разведки Британии, представителя Восточной группировки ВСУ Череватого и главнокомандующего ВСУ Залужного относительно ситуации в Бахмуте "не являются взаимоисключающими".

"Российские войска могут продолжать частые и агрессивные атаки на Бахмут, даже если наступление закончилось почти безуспешно, поскольку кульминация не означает отсутствие боев. Российские атаки в Бахмуте и его окрестностях могут возобновиться на высоких уровнях, не принося значительных новых достижений, если регулярная российская армия действительно вступит в бой", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что привлечение российской армии могло бы даже предотвратить кульминацию атаки и создать значительный в оперативном отношении прогресс для агрессора, но такие возможности пока маловероятны.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, 25 марта в британской разведке заявили, что наступление российских войск на Бахмут практически остановилось. Там считают, что положение россиян в районе этого города также ухудшилось из-за напряженности в отношениях между минобороны России и наемниками ЧВК "Вагнера", которые осуществляют наступление в этом секторе.

В ответ на это сообщение представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что пока рано говорить об остановке российского наступления в районе Бахмута. По его словам, город остается эпицентром боевых действий.

24 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны на Бахмутском направлении удается стабилизировать обстановку. Этого удается достичь благодаря титаническим усилиям Сил обороны Украины.

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