Россия надеялась на хаос в США после выборов, однако этого не произошло, считает эксперт.

Несмотря на то, что российское наступление продолжается, его уже сейчас начинают сдерживать два фактора, заявил в эфире "Радио NV" военный аналитик Михаил Жирохов.

"Первый фактор - постепенно начинают части с Курского направления перебрасываться на Донбасс. То есть запущен обратный процесс. Когда на Курск шли свежие части, а на Донбасс этого не было. И во-вторых - начинают погодные условия иметь определенное влияние на саму ситуацию", - сказал Жирохов.

Он добавил, что россияне продолжают продвигаться дальше. Однако пока их планы на выборы в США не оправдались. Поэтому они будут вынуждены менять стратегию.

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"Они видели окно возможностей до выборов и имели такие мысли, что ближайшие месяцы в США будет хаос и они смогут продвинуться дальше. А хаоса не произошло в США. Тем более сейчас российское военное руководство начинает корректировать свои планы наступления и подводить итоги этих бешеных наступлений последней недели. И они начинают искать одно направление, где они будут прилагать усилия в ближайшее время", - добавил Жирохов.

Российско-украинская война: что надо знать

По мнению журналистов The Guardian, для выполнения своего плана по миру в Украине, Трамп может пойти на уступки России. В частности журналисты напоминают требования Путина, среди которых передача Москве Запорожья и Херсона.

Между тем журналисты The Times отмечают, что Украина должна быть готова к измене со стороны Запада после победы Трампа на выборах в США.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, план урегулирования войны в Украине может включать отказ Киева от НАТО и подконтрольных РФ территорий.

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