По данным ведомства, оккупационная армия пока не обеспечена достаточным количеством зимней формы и снаряжения.

Российской армии не хватает надлежащего обеспечения в форме и снаряжении, ведь страна-агрессор ставит в приоритеты не человеческую жизнь, а количество ракет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. По ее словам, российские оккупанты пока не обеспечены достаточным количеством зимней формы и снаряжения.

По данным Минобороны, в России очень сложно финансировать войну против Украины, хотя у нее и есть ресурсы на длительную борьбу. Маляр подчеркнула, что страна-оккупант не отказалась от своих целей - ее интересует контроль над всей Украиной, хотя она движется постепенно, выбирая тактические цели.

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"Вместе с тем, все равно им этого ресурса не хватает для должного обеспечения личного состава и приоритетов - они приоритеты ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них людей, ресурса, они считают, видимо, что достаточно. И мы видим по тому, как они бросают людей в бой, как выставляют заградительные отряды, это тоже говорит, что они вообще не считаются с человеческой жизнью и эти вещи деморализуют их войско, этот факт", - подытожила заместитель министра обороны.

Обеспечение российских военных

По данным аналитиков Американского Института изучения войны, плохое обеспечение мобилизованных в России раскалывает информационное пространство. Так, из-за этого становятся явными разногласия между нарративами местных военкоров, "ЧВК Вагнера" и усилиями РФ по смягчению проблем среди военнослужащих.

В Генштабе заявили, что в РФ не могут решить вопросы материально-технического обеспечения "мобиков".

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