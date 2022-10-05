Наша авиация нанесла 17 ударов по врагу.

За сутки украинские воины отбили атаки противника в районах 10 населенных пунктов. Кроме этого, наши защитники нанесли врагу немалые потери.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечье, Зеленый, Майорск, Спорный, Зайцевое, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БПЛА врага.

Тем временем ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункты управления, 4 районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонну переправу врага.

Война в Украине: как ВСУ дают "по зубам" оккупантам

Защитники нашей страны продолжают выбивать рашистов, в ОК "Юг" официально подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на Херсонщине. Как отметил Зеленский, на юге ВСУ двигаются быстро и мощно.

Деоккупация продолжается и на других направлениях. Известно, что в лесах Харьковщины сейчас почти ежедневно находят российских военных, которые потерялись. В МВД рассказали, что в первые дни после освобождения населенных пунктов области количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек.

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