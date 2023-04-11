Украине с Черного моря грозят четыре "Калибра".

В Черном море находится один российский ракетоноситель с четырьмя крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщает пресс-центр rомандования Военно-морских сил ВСУ. Как отмечается, по состоянию на 10:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, из них один - носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет.

Также сообщается, что в Азовском море остается один корабль оккупантов, в Средиземном море - до семи вражеских кораблей, из них три - носители "Калибров", общий залп которых - до 20 ракет.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 10 апреля корабельная группировка врага в Черном море состояла из восьми единиц, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами".

Враг уже много раз бил по Украине с Черного моря "Калибрами". В результате ракетных ударов есть много жертв, пострадавших и разрушений. Стоит отметить, что в нашем государстве уже уничтожено более 900 ракет, запущенных противником.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной сюрприз для врага на море.

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