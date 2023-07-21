Захватчики используют неактуальную тактику и слабо мотивированы, отметил эксперт.

Россияне стянули огромные силы на восток Украины и попытались устроить новое большое наступление, но увязли в обороне ВСУ на Лимано-Купянском направлении. Вряд ли у оккупантов получится там сильно продвинутся, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Я склоняюсь к тому, что это попытка оттянуть наши войска с наступления на юге, сделать какой-то удар для того, чтобы прорвать нашу оборону, выйти в тыл… Но они с начала года пытались проводить свои наступательные действия, задействовав большее количество артиллерии, сил и средств, и у них это не очень получалось. Почему вдруг должно получиться сейчас?" - отметил он.

По его словам, там действительно сконцентрирована серьезная группировка армии РФ, идут тяжелые бои, но захватчики используют неактуальную тактику и слабо мотивированы.

"По качеству техники, не по количеству, они нам проигрывают", - добавил Гетьман.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут на Бахмутском направлении. Россияне оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут потери.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 680 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года составляют около 240 тысяч 690 человек личного состава.

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что за последние сутки Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед.

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