Россияне нанесли массированный удар по нескольким областям Украины.

Российские оккупанты ударили по Винницкой области.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Винницкая область под обстрелом врага - объекты критической инфраструктуры! Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил он.

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Напомним, что сегодня под ударом оказался Киев и несколько областей. Попадание в объекты критической инфраструктуры. Сообщается, что Львов, Черкасская область, Киев и Киевская область остались полностью или частично без света. Кроме этого, в Киеве полностью выключено водоснабжение.

Также сообщается, что есть попадание в жилой дом в Киеве, предварительно - есть жертвы.

Ракетный террор РФ

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Через массированную атаку РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.

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