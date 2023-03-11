Фермеры уверены, что россияне сознательно вредят сельскому хозяйству.

Российские войска сознательно минируют поля Украины, рассчитывая как можно сильнее навредить украинской сельхозотрасли. Об этом в комментарии The New York Times рассказали фермеры Херсонской области.

Издание опубликовало большую статью, посвященную проблеме минного загрязнения Украины. Согласно имеющимся оценкам, сегодня минами и другими взрывчатыми веществами в Украине загрязнена территория размером с Великобританию.

Херсонская область – одна из самых пострадавших в этом плане. Здесь российские войска заминировали всё, что могли. В том числе поля фермеров. Помимо целенаправленно установленных мин в полях разбросаны многочисленные боеприпасы. Отмечается, что темпы разминирования слишком медленные на фоне масштабов минирования.

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"Многие украинские фермеры считают, что российские войска нацелились на их поля и оборудование, чтобы заморить украинцев голодом и разрушить одну из важнейших движущих сил экономики их страны", – пишет издание.

Ситуация на Херсонщине

Российские оккупанты удерживают левый берег Днепра в Херсонской области и оттуда ведут систематические обстрелы правобережья. Сегодня россияне снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли три человека.

В плавнях Днепра на Херсонщине активно идут бои малых боевых групп. Враг пытается высаживать ДРГ на острова в дельте, но украинские бойцы их уничтожают.

Одновременно с этим захватчики продолжают грабить левобережье Херсонщины, пользуясь такой возможностью. По данным Генштаба ВСУ, имущество украинцев россияне вывозят грузовиками.

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