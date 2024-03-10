По словам экс-командира роты батальона "Айдар", проблема с боеприпасами почти решена.

Украина может перейти к наступательным действиям по всей линии фронта, если Силы обороны будут иметь достаточное количество боеприпасов и пополнение личным составом. Об этом в эфире Еспресо сказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, у Украины "откроется окно возможностей на фронте через 1-1,5 месяца".

"У нас было две критические проблемы на фронте - дефицит боеприпасов и личного состава. Нашим военным очень не хватало боеприпасов крупных калибров. Эта проблема уже почти решена, поскольку боеприпасы уже поехали на фронт. И это уже можно наблюдать непосредственно на фронте. Артиллерия снова заработала и ожила", - рассказал Дикий.

Он отметил, что в условиях ограниченных ресурсов ВСУ делают просто невозможное, сдерживая противника. При этом ключевой проблемой является дефицит личного состава в ВСУ.

"Командующий Сухопутными войсками генерал Павлюк прав, когда говорит, что у нас есть возможность и необходимость переходить к наступательным действиям. Впрочем, армия воюет теми, кто уже вступил в ряды ВСУ. Сегодня наши Силы обороны, учитывая имеющиеся ресурсы, делают просто невозможное. Они сдерживают превосходящие силы противника. Мы же здесь в тылу делаем недостаточно. Поскольку пополнение личного состава ВСУ зависит от нас", - подчеркнул Дикий.

Война в Украине - последние новости

В ВСУ объяснили, почему так поздно начали строить систему оборонительных фортификаций. Военные признали, что фактически строительство началось только в декабре - когда россияне уже два месяца ожесточенно штурмовали Авдеевку.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лихового, сейчас украинские военные специалисты задействованы на возведении опорных пунктов, траншей, обустройстве огневых позиций, строительстве бронекапсул и бетонных бункеров.

Как подчеркнул военный, эти и другие фортификационные укрепления вместе с минными полями составят единый оборонительный комплекс, который должен остановить наступление врага.

Также УНИАН сообщал, что украинские военные назвали плюсы и минусы британских танков Challenger 2. Главное преимущество машины - нарезная 120-мм пушка L30A1, которая остается единственной в своем роде.

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