Сейчас в Черном море 7 кораблей врага.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что флоту Российской Федерации все более неуютно в севастопольских бухтах оккупированного полуострова Крым.

"Сейчас корабли РФ тяготеют к чисто историческим черноморским берегам, к Новороссийску и дальше. Им все больше неуютно в севастопольских бухтах. Они пытаются передислоцировать и логистику обеспечения базирования. Именно поэтому сейчас наблюдаем уменьшение развертывания российского флота в акватории Черного моря", - отметила Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, сейчас в Черном море находится 7 кораблей и 1 - в Азовском. Большинство из них пограничные.

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"Среди них минимальное количество боевых кораблей. В подавляющем большинстве это пограничные корабли, лодки и суда снабжения. Они могут нести беспилотники, запускаемые из акватории Черного моря, в качестве разведчиков для сбора информации. Фиксируем на дежурстве один ракетоноситель, который может быть снаряжен 8 "Калибрами", - добавила Гуменюк.

Война в Украине - российский флот

По данным ВМС, ВСУ с начала полномасштабной войны поразили пять из 13 больших десантных кораблей РФ в Черном море. 22 сентября оккупанты признали факт ракетной атаки по штабу флота в Севастополе.

Гуменюк отметила, что после ликвидации штаба ЧФ РФ вражеские корабли стали вести себя осторожнее.

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