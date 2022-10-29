Также был сбит беспилотник оккупантов.

Украинские пограничники остановили две группы разведки российских захватчиков на Северском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"На Северском направлении пограничники остановили продвижение разведки противника", - говорится в сообщении.

В частности, днем враг пытался разведать подступы к позиции с помощью беспилотника.

"По вражескому коптеру открыли огонь и сбили", - отметили в ГПСУ.

Кроме того, к наблюдательным постам пытались подойти две группы наземной разведки оккупантов, которых также остановили пограничники.

Ситуация на севере Украины

28 октября российские захватчики обстреливали населенные пункты на Северском направлении из минометов и ствольной артиллерии.

Под огонь попали Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области.

Вместе с тем, остается угроза провокаций на белорусско-украинской границе. По данным пограничников, пока ударная группировка в Беларуси не создана, однако Путин активно агитирует Лукашенко вступить в войну.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают белорусские аналитики.

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