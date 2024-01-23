По его словам, противник постоянно пополняет личный состав, поэтому позиции никогда не пустуют, даже после нескольких поражений.

Украинский командир Тимур, служащий в 11 бригаде Нацгвардии, заявил, что российские силы "всегда пополняются", независимо от того, сколько раз его подразделение поражало вражеские цели.

Как сообщает BBC, подразделение под командованием Тимура беспилотниками атаковало российские позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Сколько бы раз мы ни попадали в те же места, россияне постоянно пополняются", - сказал он.

В то же время атаки украинских беспилотников уязвимы для российских РЭБов. Например, беспощадно лишь один из трех дронов смог долететь до цели и уничтожить ее. Два других были выведены из строя.

Ранее в этом месяце Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские войска на восточном берегу Днепра использовали беспилотные летательные аппараты, загруженные боеприпасами, для нанесения ударов по российским транспортным средствам. Россия не смогла противостоять атакам украинских беспилотников, вероятно, из-за нехватки РЭБов в этом районе.

Однако, похоже, это уже не так. По словам украинских воинов на левом берегу Днепра, они сталкиваются со значительным численным преимуществом, трудностями с транспортировкой оборудования через воду и недостаточной подготовкой некоторых солдат.

В воскресенье Институт изучения войны заявил, что украинские и российские силы продолжают "позиционные" бои на восточном берегу реки, без подтвержденных изменений на линии фронта.

Плацдарм на Левобережье Херсонщины

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские войска, вероятно, готовятся провести массированный штурм украинского плацдарма на левом берегу Днепра в районе села Крынки. В последнее время туда стягивают дополнительную технику.

У российских оккупантов на Левобережье Херсонской области серьезные проблемы с командованием и связью усугубляются. Захватчики по несколько часов ждут от командования разрешений на поражение артиллерией определенных целей, а командиры требуют предварительно предоставлять фото и видеоподтверждение этих целей.

По последним данным, боевая работа по закреплению и расширению плацдарма продолжается. Враг пытается выбивать наши подразделения. В крынках фактически уже нет ни одного уцелевшего дома из-за артобстрелов.

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