Захват этого населенного пункта не менее важен, чем Бахмута.

Россияне изменили направление атаки на Донецком направлении. Как сообщает Reuters, следующей целью оккупанты выбрали город Лиман.

Такую информацию предоставил изданию украинский военный с позывным "Туман", который по национальности является ичкерийцем. Сейчас его подразделение работает под Кременной. С начала февраля на этом направлении было отбито почти 50 попыток нападения.

"Это второе основное направление (после Бахмута), которое очень интересно врагу, потому что если подойти к Лиману, то дальше — Краматорск и Славянск. Это будет "конечная" угроза, поэтому они так сильно пытаются бороться за эту территорию – она не менее важна, чем Бахмут", - сказал "Туман".

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По его мнению продвижение россиян к Лиману создаст "вершину клещей", которая организует угрозу окружения украинских сил обороны в Северске. Это населенный пункт расположен над Солдером и под Лиманом.

В то же время Лиман расположен к западу от Кременной. Между этими городами Донецкой и Луганской области соответственно есть дорога протяженностью в 30 километров. Лиман уже был оккупирован российскими войсками, но ВСУ его освободили в начале октября прошлого года.

Текущая ситуация на фронте: что известно из актуального

В Американском Институте изучения войны заявили, что вблизи Бахмута россияне имеют подразделения, которые еще не задействованы в боях за город. Для того, чтобы захватить этот населенный пункт оккупанты должны будут применить большое количество резервных сил.

Сегодня утром 16 марта Генштаб сообщал, что интенсивность наступления россиян уменьшилась. Однако за прошедшие сутки все равно было зафиксировано около 70 атак захватчиков.

За среду 15 марта украинские силы обороны уничтожили более тысячи россиян, а также почти 70 единиц техники.

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