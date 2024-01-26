Украинская сторона уже зафиксировала 81 случай использования российскими войсками гранат РГ-ВО.

Оккупанты наращивают использование химического оружия в Украине. Это является нарушением Конвенции о запрете химического оружия, участницей которой является сама страна-агрессор.

Как сообщает Института изучения войны (ISW) со ссылкой на представителя украинского Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба Андрея Рудика в декабре 2023 года российские войска начали использовать гранаты РГ-ВО С хлорацетофеноном. Это разновидность слезоточивого газа, используемый для борьбы с массовыми беспорядками. По словам Рудыка, украинская сторона уже зафиксировала 81 случай использования российскими войсками гранат РГ-ВО.

По словам аналитиков, Генштаб уже рассказывал об использовании врагом с 14 декабря нового типа специальной гранаты, содержащей газ CS (2-хлорбензалмалононитрил, также РХБЗ). За первые две недели января россияне применили химическое оружие по меньшей мере 51 раз.

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"В конце декабря российская 810-я Морская пехотная бригада признала, что умышленно применяет химическое оружие, сбрасывая гранаты К-51 с газом CS с беспилотников на украинские позиции возле Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области", - отмечают эксперты.

Рудик объяснял, что гранаты РГ-ВО могут убить военных в блиндаже или закрытом помещении в течение пяти минут. Как показало исследование, недавно использованная российская граната РГ-ВО была изготовлена на неустановленном, но, вероятно, российском заводе в 2023 году.

Он считает, что РФ пытается оценить международную реакцию на применение химического оружия в Украине, чтобы расширить тип оружия, которое используют оккупанты.

Использование химического оружия на фронте

Как сообщал УНИАН в ноябре 2023 года, российские оккупанты применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине - на Бахмутском и Сватовском. Тогда предполагалось, что это хлорпикрин.

В январе офицер расчетно-аналитического центра Дмитрий Сергеенко рассказал о боеприпасах с отравляющими веществами, которые применяются захватчиками роты ВСУ и о воздействие таких химических веществ на организм наших бойцов.

14 января генштаб заявил, что РФ осуществила более 600 химических атак в Украине.

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