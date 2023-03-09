Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий издал приказ о создании так называемого "народного ополчения", потому что "никто не хочет воевать "за Россию".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. "Никто не хочет воевать "за Россию", даже сами россияне. Поэтому "добровольцев" в ряды пушечного мяса ищут на временно оккупированных территориях Украины. Гауляйтер Запорожской области Балицкий издал очередной бессмысленный приказ - о создании так называемого "народного ополчения", - написал Федоров.

Он отметил, что границы приказа размыты, как и "больная фантазия оккупантов". "В "добровольцы" берут всех подряд - как граждан РФии, так и "лиц без гражданства", живущих в оккупации. "Ополченцев" могут привлечь к чему угодно - от охраны порядка и важных объектов жизнеобеспечения области до защиты государственной собственности и имущества граждан", - отметил мэр.

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Федоров добавил, что гауляйтер "сам признает несостоятельность "второй армии мира", указав, что решение продиктовано временем". "Напомню, один ручной "добровольческий" батальон - имени советского тирана Судоплатова - у Балицкого уже есть.

Что известно о Евгении Балицком

Как известно, бывший народный депутат Украины перешел на сторону российских оккупантов во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Балицкий был одним из тех, кто подписал с президентом России Владимиром Путиным документы о фейковом присоединении Запорожской области к Российской Федерации.

Весной он заявил, что гражданские должны сообщать оккупантам информацию об украинском сопротивлении, иначе их выселят или отправят в "ДНР", где применяют расстрел.

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