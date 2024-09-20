Однако сама же Россия не может прикрыть всю свою территорию.

Оккупационная армия Российской Федерации планирует в будущем круглосуточно атаковать регионы Украины. Захватчики хотят, чтобы воздушные тревоги для наших граждан стали привычным делом

"Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель - они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными", - сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Однако, по его мнению, "в эту игру" можно играть вдвоем. Российская ПВО имеет точечный характер и не может полноценно прикрыть все регионы страны-агрессора от украинских дронов-камикадзе.

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"А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО РФ, по примеру Торопца", - добавил Коваленко.

Удар по складу в Торопце - последние новости

В ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны и поразили склад боеприпасов. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что речь идет о по меньшей мере 60-70 хранилищах, где хранилось до 30 тысяч различных боеприпасов.

По мнению аналитиков, арсенал разрушен на 70-90%.

Как пишет Defence Express, ранее были предположения, что поскольку на видео атаки можно было услышать реактивный двигатель, это могла быть "Паляница". Однако аналитики высказали другие предположения.

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