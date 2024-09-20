Оккупационная армия Российской Федерации планирует в будущем круглосуточно атаковать регионы Украины. Захватчики хотят, чтобы воздушные тревоги для наших граждан стали привычным делом
"Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель - они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными", - сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Однако, по его мнению, "в эту игру" можно играть вдвоем. Российская ПВО имеет точечный характер и не может полноценно прикрыть все регионы страны-агрессора от украинских дронов-камикадзе.
"А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО РФ, по примеру Торопца", - добавил Коваленко.
Удар по складу в Торопце - последние новости
В ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны и поразили склад боеприпасов. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что речь идет о по меньшей мере 60-70 хранилищах, где хранилось до 30 тысяч различных боеприпасов.
По мнению аналитиков, арсенал разрушен на 70-90%.
Как пишет Defence Express, ранее были предположения, что поскольку на видео атаки можно было услышать реактивный двигатель, это могла быть "Паляница". Однако аналитики высказали другие предположения.