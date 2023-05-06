Под прикрытием лесопосадки российские захватчики пытались занять новые позиции.

Украинские пограничники заставили российских оккупантов отступить на одном из направлений в Донецкой области.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, их воины обнаружили движение захватчиков в Донецкой области с помощью беспилотника.

"Под прикрытием лесопосадки оккупанты пытались занять новые позиции. Координаты врага передали минометному расчету пограничников, после чего меткие выстрелы заставили противника отступить с потерями", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, враг продолжает попытки вести наступление на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 5 мая Силы обороны отбили около 50 атак российских оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники держат оборону.

Между тем, авиация сил обороны поразила районы сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Также к "прожарке" захватчиков приложили руку и подразделения ракетных войск и артиллерии.

В Генштабе также рассказали, что за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 560 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 193 тысяч 770 человек.

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