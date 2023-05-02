Россияне в Бахмуте понесли новые потери, отметили в Госпогранслужбе.

В понедельник, 1 мая, в городе Бахмут Донецкой области украинские пограничники в одном из секторов обороны сбили два дрона российских захватчиков.

Защитники Украины также не позволили противнику изменить тактическое положение - была стрелковая стычка, и воины прогнали вражескую пехоту, которая хотела занять позиции, расположенные ближе к рубежу обороны, сообщили в Госпогранслужбе.

"В соседнем квартале защитники отразили атаку захватчиков на опорный пункт пограничников. Стрелковое оружие и гранатометы наших защитников заставили оккупанты с потерями отойти", - отметили в ведомстве.

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Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

Противник уже длительное время пытается взять под контроль Бахмут, за город продолжаются ожесточенные бои.

2 мая спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что за сутки в направлении Бахмута было 17 боев. По его данным, ликвидировано 106 захватчиков, а более 120 - ранены.

Общие потери РФ в Украине уже составляют 191 420 оккупантов. Кроме того, ликвидировано 2 477 вражеских дронов оперативно-тактического уровня.

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