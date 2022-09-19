В первую очередь они рассматривают учебные заведения.

Российские захватчики готовят провокации на территории временно оккупированного Херсона.

Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По информации представителей Движения Сопротивления Юг УДА, россияне планируют обвинить в этих провокациях Вооруженные силы Украины.

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"Среди объектов, где возможны указанные выше действия россиян, прежде всего рассматриваются учреждения так называемого образования", - написал Братчук.

Он призвал жителей оккупированного города быть осторожными.

"Оккупанты циничные, подлые, для кровавой картинки в зомбиящике готовы на жертвы среди мирного населения", - подчеркнул спикер Одесской областной военной администрации.

Напомним, что 17 сентября российские захватнические войска заявили о проведении контртеррористической операции по выявлению "украинских диверсионно-разведывательных групп". Они открыли огонь прямо на улицах Херсона.

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что это была провокация. По ее словам, оккупанты пытаются убедить жителей временно оккупированных территорий, что украинская армия хочет их "захватить".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что причиной масштабной стрельбы стали конфликты между захватчиками.

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