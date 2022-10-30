Причиной усиления обороны называют поражение тральщика "Иван Голубец" на внешнем рейде порта Севастополь.

Россия усиливает меры противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороны в Крыму.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Враг усиливает меры противовоздушной обороны и противоподводно-диверсионной обороны в связи с поражением тральщика "Иван Голубец" на внешнем рейде порта Севастополь", - говорится в сообщении.

Видео дня

По данным украинских ВМС в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров.

В Средиземном море сейчас находятся 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Также в сообщении отмечается, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Взрывы в Крыму

29 октября в социальных сетях были обнародованы видео, на которых виден взрыв в Севастополе, вероятно, после работы российской системы противовоздушной обороны.

В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что в оккупированном Севастополе в результате взрыва может быть повреждено несколько кораблей российских захватчиков.

В Оперативном командовании "Юг" предположили, что причиной взрывов в Севастополе мог быть неудачный запуск ракет противовоздушной обороны.

29 октября в России заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" якобы из-за некого "террористического акта" против кораблей Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

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