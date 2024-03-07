Российские ракеты Х-31П стали эрзац-альтернативой самолетам-разведчикам.

Российские войска запускают одиночные ракеты типа Х-31П по Одесской области для того, чтобы при отсутствии самолетов А-50 обнаружить украинские системы ПВО. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В последнее время, не имея возможности применять тактическую авиацию на южном направлении как раньше для направления авиабомб, они держатся на большем расстоянии и используют акваторию Черного моря для того, чтобы осуществлять точечные ракетные удары. Уже не впервые враг направляет ракету противорадиолокационного типа Х-31П по Одесской области, пытаясь таким образом измерить работу ПВО, выявляя таким образом системы ПВО, выискивая их", - сказала Гуменюк.

По ее словам, к таким мерам враг вынужден прибегать, чтобы заменить недостаток самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которые недавно были уничтожены Силами обороны.

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"Не впервые ракеты теряют боевую способность над акваторией Черного моря. Это происходит и в результате определенного влияния с нашей стороны и из-за того, что не все ракеты у врага полноценно работают. Сейчас мы можем констатировать, что в промежутках между атаками враг все чаще именно такой разведкой боем проверяет нашу систему ПВО. Вероятно, он таким образом компенсирует отсутствие самолета А-50", - говорит Гуменюк.

Уничтожение А-50: что известно

В январе Силы обороны уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Уже через месяц история повторилась - еще один самолет такого типа был уничтожен в районе Азовского моря.

На борту самолета находились 10 россиян. Среди них пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. Весь экипаж А-50 был ликвидирован.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, в РФ остается еще шесть самолетов такого типа.

Накануне журналисты-расследователи обнаружили место дислокации еще одного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который оккупанты используют в войне против Украины.

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