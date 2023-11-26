Это подчеркивает чрезмерную нагрузку, вызванную войной на некоторые ключевые современные возможности России.

Российская Федерация могла вывезти системы противовоздушной обороны С-400 со своего балтийского побережья Калининграда на временно оккупированную территорию Украины.

Как сообщили в Министерстве обороны Великобритании в соцсети X (бывший Twitter), это было сделано, чтобы компенсировать потерю ПВО на фронте в конце 2023 года.

По данным британской разведки, Россия рассматривает Калининград как один из своих наиболее стратегически чувствительных регионов. Это связано, в частности, с тем, что он граничит с государствами-членами НАТО с трех сторон.

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"Тот факт, что Минобороны России, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, которую повлекла война для некоторых ключевых современных возможностей России", — считают в Минобороны Британии.

Потери систем ПВО РФ

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 ноября Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 597 систем ПВО России.

По данным ISW, в Российской Федерации усиливают противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом. Вероятно, оккупанты готовятся к зимней кампании Украины по перехвату российских маршрутов снабжения в тыловых районах.

Однако по оценке экспертов, в России не хватит ПВО для защиты объектов своей критической инфраструктуры. Также российская ПВО не способна противодействовать "бавовне" в Крыму.

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