Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с прекращением переговоров с Россией, сравнив их со спичкой, которая сгорела.

Россия предпочла войну, а не дипломатические переговоры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

"Не было такого момента, когда просто взяли и прекратили переговоры. Переговоры были как спичка. Сначала зажигаешь спичку и она горит ярко, сильно. Затем, чем больше она горит, тем меньше становится. И, в конце концов исчезает, остается лишь обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Вот примерно так произошло и с переговорами",- отметил Кулеба.

Министр иностранных дел объяснил то, что стало очевидным после встречи в Стамбуле, которая стала самым высоким этапом переговоров.

"Россия начала резко терять аппетит к ведению переговоров с Украиной", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что причины этого еще предстоит исследовать.

"С каждой неделей мы видели, что есть прямая зависимость: чем агрессивнее Россия на поле боя, тем меньше интереса они проявляли к переговорам", - констатировал Кулеба.

Министр иностранных дел добавил, к образному сравнению переговоров со спичкой.

"Если посмотрите на карту, на города Украины которые были поражены в последние дни, на битву за Донбасс, на Мариуполь, на их усилия окопаться в Херсоне, то можно увидеть, что Россия выбрала войну, а не переговоры. Вот так вот они и погасли", - акцентировал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в РФ, где несмотря на многочисленные попытки найти дипломатические решения, продолжали осаду и бомбардировки украинских городов, заявляют, что уже готовы к мирному диалогу с Киевом.

Это - не первое подобное заявление российской стороны за последнее время. В частности, недавно спикер Кремля и Путина Дмитрий Песков жаловался, что Киев не хочет с ними разговаривать, а еще раньше в МИД России заявили, что переговоры РФ и Украины обернулись стагнацией и пока не ведутся ни в одном формате, "причем немалый вклад в это внесли США".

Напомним, 17 апреля в ОП подтвердили, что переговоры с агрессором сейчас на паузе. На это есть несколько причин, в частности, россияне не демонстрируют ключевого - понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли.

Последний раз делегации двух стран встречались лицом к лицу в конце марта. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

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