Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье, сказал президент.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что поддержка Украины продолжает расширяться, а Россия ставит себя все во все большую изоляцию.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам. Он отметил, что этой ночью российская армия обстреляла Запорожье ракетами С-300. В результате попадания в жилой дом погибли два человека, среди которых ребенок.

"Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Мужчина тоже. Мои соболезнования... Женщина - в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь. Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества", - подчеркнул глава государства.

Видео дня

Зеленский отметил, что христианские праздники учат людей, что зло – проигрывает. "Должны верить. И мы - верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы - приближаем. И мир - вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил в очередной раз всех украинских героев, кто сейчас в бою, на боевых постах и заданиях. "Пусть Вербное воскресенье в следующем году пройдет в мире и свободе для всех наших людей! Пусть искренние молитвы о мире всех, кто сегодня празднует Пасху, будут услышаны!" - подчеркнул Зеленский.

Обстрел Запорожья: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 апреля российские оккупанты ударили по Запорожью, в результате вражеской атаки погибла 11-летняя девочка и ее отец.

Из-под завалов спасатели освободили 46-летнюю мать, женщину госпитализировали.

Как отметил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, удар по Запорожью вероятнее всего нанесли ракетами С-300. Одна ракета попала в частный дом, вторая - в соседнее помещение.

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