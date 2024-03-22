Один из ударных беспилотников попал в объект энергетической инфраструктуры.

В результате массированной атаки по Украине в ночь на 22 марта есть попадание во Львовской области.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во время атаки один из ударных беспилотников попал в объект энергетики.

"Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", - отметил Козицкий.

Массированная ракетная атака 22 марта

Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БпЛА "шахед", позже движение беспилотников распространилось на ряд областей. А уже под утро враг начал запускать ракеты. Сообщалось о громких взрывах в Харькове, Днепре, Сумах, Хмельницком и других городах.

В Харькове прозвучало более 15 взрывов, город остался без света. Кроме того, фиксируют проблемы с водой. О проблемах со светом сообщают жители Хмельницкой области и Днепра. Также есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. В Запорожье разрушено несколько домов, есть раненые.

Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута. Во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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