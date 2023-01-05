Президент подчеркнул, что мир будет знать во всех деталях – как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы.

"Сегодня был очередной активный дипломатический день – еще четыре лидера государств-партнеров полностью информированы об украинских оборонных нуждах и о ближайших планах государства-террориста. России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы. Мир будет знать во всех деталях – как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне", - отметил президент во время вечернего видеообращение.

Зеленский подчеркнул, что каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит.

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"Мы это обеспечим", - сказал глава государства.

Заявления России о "прекращении огня": детали

5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его к одностороннему прекращению огня в войне против Украины.

Впоследствии Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения". Также в Кремле призвали Украину сделать то же самое.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко ответил Кремлю на призывы ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество, как это якобы сделала Россия.