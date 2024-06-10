Военно-воздушные силы РФ до сих пор не построили надежные укрытия для своих ценных самолетов.

Становится все более очевидным, что украинский БПЛА серьезно повредил и, возможно, уничтожил истребитель Су-57 российских ВВС в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск".

Как пишет Forbes, вполне возможно, еще тогда же был поврежден еще один такой самолет. Это подтвердил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Военно-воздушные силы России сосредоточили в Ахтубинском государственном летно-испытательном центре много своих лучших боевых самолетов, в том числе новые истребители Су-35, беспилотники "Охотник" и, конечно, Су-57, которые являются ответом России американской Lockheed Martin F-22 истребителя-невидимки.

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Еще в 2019 году на том аэродроме было по меньшей мере шесть двухмоторных сверхзвуковых Су-57. Наземные экипажи регулярно парковали реактивные самолеты под открытым небом, что вызвало резкий протест популярного форума российских авиаторов Fighterbomber.

В их Telegram-канале возмущались, почему спустя 28 месяцев войны России против Украины военно-воздушные силы не построили надежные укрытия для своих ценных самолетов. При этом Fighterbomber подтвердил, что СУ-57 получил осколочные повреждения во время субботнего налета.

"По цене только этого Су-57 можно было бы построить укрытие", - отметил Fighterbomber, добавив, что только "если вы не запугиваете [подрядчиков] попутно и не даете откатов".

Дефицит усиленных укрытий для самолетов не является исключительно российской проблемой. Украинцы также имеют дурную привычку время от времени парковать свои военные самолеты под открытым небом на аэродромах в зоне действия российских беспилотников "Ланцет".

Но украинцы наносят удары по российским аэродромам эффективнее врага - во многом благодаря росту запасов беспилотных летательных аппаратов большой дальности и относительной вялости россиян в принятии решений.

Командующие ВВС Украины часто, иногда более одного раза в день, разбрасывают свои самолеты по обширной сети небольших аэродромов и даже взлетно-посадочных полос на автомагистралях - все это в превентивных усилиях усложнить российские налеты на припаркованные самолеты. В то же время россияне этого не делают. Обычно, когда они меняют базу, это является результатом давно запланированного движения. Часто это происходит в ответ на то, что определенные базы постоянно подвергаются атакам украинских ракет или беспилотников.

Почему Ахтубинск особенный

"С его аэродромом, лабораториями, большими испытательными площадками, стрельбищами и интригующими новыми бункерными комплексами, Ахтубинский государственный летно-испытательный центр ... стал одним из самых ценных активов для Министерства обороны Российской Федерации", - утверждает нидерландский веб-сайт по наблюдению за самолетами Scramble.

Су-57 находятся там, потому что это лучшее и, возможно, единственное место, где можно проверить все качества этих реактивных самолетов.

Российские военно-воздушные силы могут не вывезти уцелевшие Су-57 из Ахтубинска, не поставив под угрозу развитие этого типа. Но если они оценят опасность, то могут прислушаться к совету Fighterbomber и построить какие-то укрытия. Украинская сторона надеется, что российская авиация не прислушается к этому разумному совету.

Уничтожение Су-57 - что известно

В украинской разведке отметили, что 8 июня в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск" в 589 километрах от линии фронта был поражен истребитель Су-57.

Впоследствии в разведке добавили, что могли быть поражены два российских "сверхсовременных" истребителя Су-57.

Российские пропагандисты признали, что аэродром в Ахтубинске был атакован. До аэродрома в Ахтубинске долетели три дрона.

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