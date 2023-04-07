Это была одна из попыток Украины организовать обмен.

Украина предложила России обменять всех мусульман, которые находятся в плену обеих сторон, в честь Рамадана — священного месяца в Исламе. Однако в РФ отказались от этой идеи.

Такой информацией в интервью изданию "Голос Америки" поделилась советница руководителя Офиса президента Украины Дария Заривная. Она сообщила: "Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма".

По словам Заривной, украинский переговорный штаб всегда пытается придумать креативные решения для обмена пленными, чтобы спасти как можно больше военных и гражданских. Предложение насчет мусульман было одной из таких идей, но на этот раз — безрезультатной.

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"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытащить больше наших", — добавила советница руководителя ОПУ.

Обмен пленными: последняя информация

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в УПЦ МП было много российских шпионов. Их обменяли на украинских защитников.

В начале апреля из плена удалось вернуть 12 украинцев — 10 военных и 2 гражданских. Из них пятеро были тяжело ранены.

По состоянию на конец марта из российского плена получилось вернуть 1993 украинцев. Это преимущественно военнослужащие, которые защищали страну. Более 200 из них были тяжелораненными.

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