Секретарь СНБО также прокомментировал ситуацию с правом собственности на религиозные объекты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в УПЦ МП было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества России. Часть этих шпионов обменяли на пленных украинских военных.

Как отметил Данилов в интервью "Укринформу", у власти нет никаких претензий к религии. Вопрос с УПЦ МП заключается в другом.

"Человек может верить в Бога, в Аллаха, в кого считает нужным. У нас есть претензии к учреждению, которое не зарегистрировано соответствующим украинскому законодательству способом. Вы хотите ходить молиться? Идите и молитесь. Но институции, которые не зарегистрированы соответствующим образом на территории Украины, не могут здесь работать. Кроме того, в этой институции было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества Российской Федерации. Часть из них мы уже поменяли на наших пленников. Это факты, которые украинское сообщество должно знать", – объяснил он.

Видео дня

Секретарь СНБО также прокомментировал ситуацию с правом собственности на религиозные объекты.

"У вас есть своя собственность? Можете распоряжаться своей собственностью. А государство вправе распоряжаться своей собственностью так, как считает необходимым. Например, если мы говорим о Киево-Печерской лавре, это – заповедник. Он подчинен соответствующему государственному институту. Если какой-то поп решил, что это его частная собственность, это совсем не так", – подчеркнул Данилов.

Освобождение украинских военнопленных

3 апреля из российского плена вернули 12 украинцев. Среди освобожденных пленных пятеро были тяжелоранеными. Отмечается, что домой вернулись 10 военных и двое гражданских украинцев.

В то же время украинцев призвали не искать пленных родственников через российские чат-боты. Эти переписки могут использовать для дальнейшего психологического давления на пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с российской стороной постоянно обсуждают вопрос обмена в формате "всех на всех". Однако в России не соглашаются ни на какие аргументы.

Вас также могут заинтересовать новости: