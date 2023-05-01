Сейчас мужчину ищут, но его приметы уже известны.

Подрыв железнодорожного полотна в Брянской области, в результате чего сошел поезд с нефтепродуктами, наделал паники в России. Там уже убеждают, что установили приметы подозреваемого.

По данным Телеграм-канала "База", железнодорожное полотно якобы взорвал мужчина одетый в черное. Ему примерно 40 лет, рост - около 170 сантиметров. У него был черный рюкзак, передвигавшийся велосипедом.

Как отмечает канал, эти приметы в полицию передал очевидец. Случайный свидетель подрыва якобы разговаривал по телефону и, услышав взрыв на железной дороге, бросился на помощь. В этот момент на месте взрыва появился человек на велосипеде, одетый во все черное с черным рюкзаком.

Видео дня

"На вопрос, как он здесь оказался, мужчина ответил, что хотел сократить дорогу и уехал. На данный момент в Унецком районе, где произошел подрыв полотна, объявлен план "Перехват", - говорится в сообщении.

Взрыв в Брянской области 1 мая

Напомним, что сегодня, 1 мая, в одном из районов Брянской области РФ на железной дороге сработала бомба, и с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Чиновник утверждал, что в результате взрыва никто не пострадал.

Впоследствии стало известно, что поезд взорвали партизаны на участке однопутной железной дороги между станциями Унеча и Рассуха. В результате подрыва поезда было нарушено железнодорожное сообщение российских населенных пунктов с белорусским городом Гомель

Вас также могут заинтересовать новости: