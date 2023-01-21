Кишинев рассчитывает, что после поражения в Украине Россия начнет выводить войска из Приднестровья.

Молдова ожидает, что после поражения в войне против Украины Россия выведет свои войска из Приднестровья. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью Vocea Basarabia.

"Мы все надеемся и желаем, чтобы Украина победила в этой войне, освободила собственную территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по выводу российских войск, незаконно находящихся на нашей территории, мирными методами, вот чего мы все желаем", – заявил он.

По словам Попеску, полномасштабное вторжение РФ в Украину отразилось на всех аспектах жизни Молдовы, в том числе сказалось на процессе урегулирования Приднестровского конфликта.

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Война в Украине – фактор Приднестровья

Правительство Молдовы де-факто не контролирует Приднестровье с 1992 года. На этой территории существует непризнанное государственное образование, которое находится в сильной военно-политической и экономической зависимости от РФ.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину приднестровские сепаратисты начали военные маневры, направленные на отвлечение и сковывание части украинских сил.

В апреле 2022 года Генштаб ВСУ рассматривал как достаточно серьезную угрозу потенциального вступления Приднестровья в войну на стороне России. При этом в РФ заявили о планах создать сухопутный коридор до Приднестровья.

Тогда же в Приднестровье была осуществлена серия провокационных взрывов, вероятно, направленных на оправдание возможного вступления сепаратистов в войну против Украины.

После поражения РФ в битве за Николаев и за остров Змеиный фактор Приднестровья ушел из основной повестки войны.

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