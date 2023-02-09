В городе повреждены 18 жилых домов, предприятие, гражданская инфраструктура и авто, линии электропередач, водопровод и несколько солнечных панелей.

В результате вражеских обстрелов города Марганец Днепропетровской области ранены четыре человека, в том числе и 12-летняя девочка, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Сегодня оккупанты трижды всадили из тяжелой артиллерии по Марганцу Никопольского района", - отметил он.

По словам Лукашука, в результате вражеских атак пострадали четыре человека - три женщины и 12-летняя девочка. "В настоящее время ребенок и еще двое раненых госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести. Одна женщина лечится амбулаторно", - добавил председатель облсовета.

Видео дня

Он также уточнил, что в городе повреждены здание одного из предприятий, здание водопроводно-канализационного хозяйства, спортивная школа, магазин, кофейня и здание почты.

Также повреждено 18 жилых домов, около 10 хозяйственных сооружений, четыре машины, газопроводы, линии электропередач, водопровод и несколько солнечных панелей.

Война в Украине - актуальное

Пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Украинская разведка допускает обострение боев на фронте в ближайшее время, но сейчас все новые атаки ВС РФ проводят на Донбассе.

Это подтверждает и Институт изучения войны. По мнению аналитиков, наступление противника уже началось - в Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: