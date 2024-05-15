Теперь Россия научилась бить прицельно и скоординировано, имея данные с беспилотников.

Проблемы с противовоздушной обороной Украины позволяют России наносить глубокие удары в стиле HIMARS далеко за линией фронта.

Как пишет Business Insider, Россия начала запускать увеличенное количество беспилотников за пределы украинских позиций, получая разведывательные данные о позициях критически важного вооружения и объектов. Затем эти объекты могут стать целями для атак управляемыми тактическими ракетами.

"Усиленное присутствие российских БПЛА позволяет российским войскам точно выявлять и уничтожать цели за линией фронта", - написал во вторник старший научный сотрудник Джек Уотлинг из лондонского Королевского института объединенных служб. Видео дня

Россия теряла большую часть беспилотников в течение большей части войны из-за мощной украинской противовоздушной обороны, но сейчас ПВО сил Киева уязвима. Украина пытается сосредоточиться на перехвате ракет, самолетов и "Орланов", которые блуждают над линией фронта.

Благодаря лучшему нацеливанию, Россия наносит удары в тылу с помощью тактических баллистических ракет "Искандер" и ракетных установок, таких как система "Торнадо-С". Эти атаки очень похожи на украинские удары HIMARS.

"В последние дни России удалось нанести удар по украинскому ЗРК "Бук" и поразить два украинских вертолета на земле во время дозаправки. Были и другие заметные удары, к которым Россия давно стремилась, но редко успешно выполняла", - написал Уотлинг.

Россия изначально была не в состоянии нанести такие же удары, как украинский HIMARS, из-за нехватки точности, возможностей целеуказания и своевременной информации. Эти удары, как и атаки планирующими бомбами еще больше напрягают украинскую армию, которая сталкивается с постоянным истощением ресурсов.

Эти изменения происходят, когда Россия готовит основу для летнего наступления, которое может существенно давить на Харьков и районы вокруг Запорожья перед толчком на Донбассе.

Украина все еще ждет дополнительной помощи от своих международных партнеров, которая бы укрепила все более слабые сферы боевой подготовки, боеприпасов и промышленного потенциала.

"Пока Украине не хватает техники, Россия начнет наращивать свои преимущества", - подытожил Уотлинг.

Но есть вещи, которые может сделать только Украина. Уотлинг сказал, что Украине необходимо мобилизовать достаточное количество войск и создать тренировочный конвейер, который бы "не только компенсировал потери в ее существующих подразделениях, но и набрал достаточное количество подразделений, чтобы управлять их ротацией на линии и вне ее".

"Это позволяет обучать войска, а также восстанавливать резервы", - сказал он.

Но если международные партнеры не смогут предоставить артиллерию, противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы и другие средства поддержки, тогда силы Киева будут иметь трудности.

"Перспектива в Украине мрачная. Но при должных усилиях и поддержке "летнее наступление России можно притупить", - добавил Уотлинг.

Ситуация на фронте: последние новости

В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщали, что захватническая армия задействовала в боях на севере Харьковщины до пяти батальонов.

По данным DeepState, российские войска пытаются закрепиться на северных окраинах Волчанска, продолжая свои штурмы. Аналитики сообщили, что россияне также хотят закрепляться в населенных пунктах Старица и Бургуватка.

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