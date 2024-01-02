В течение суток враг совершил 19 штурмов позиций украинских военных на левом берегу Днепра.

В Херсонской области, на левом берегу Днепра, российские захватчики увеличили количество атак на позиции украинских защитников.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье. В частности, в течение суток увеличил количество штурмовых действий до 19.

"Но их качество остается неизменным - они бесполезны. Понеся потери, вражеские штурмовики в уменьшенном количестве вынуждены были вернуться на исходные позиции. А наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери", - отмечают украинские военные.

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Также продолжается контрбатарейная борьба, в ходе которой Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам. Сейчас есть подтверждение, что за прошедшие сутки ликвидировано 17 захватчиков на левом берегу Днепра. Уничтожены два десятка орудий оккупантов, разведывательный БпЛА "Мерлин", два ударных БПЛА "Ланцет", две единицы автобронетехники и полевой пункт боепоставки.

В течение суток противник применил 5 FPV-дронов и сбросил с БПЛА других модификаций 14 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Золотая Балка и Тягинка.

Также российская армия осуществила 12 артиллерийских обстрелов населенных пунктов.

По данным Сил обороны, по Херсону захватчики били трижды, по Антоновке – дважды. Кроме того, в Херсонской области обстреляли Велетенское, Новокаиры, Камышаны, Берегово, Белозерку, а в Николаевской – Очаков и Солончаки. В результате этих артиллерийских обстрелов в Херсонской области погиб гражданский, еще четверо – ранены. Разрушено учебное заведение, почти десяток частных домов, поврежден участок газопровода, трансформатор, частные автомобили.

В Черном море сейчас находятся восемь боевых кораблей вражеского флота, среди которых - два надводных и подводный ракетоносители с общим снаряжением до 20 ракет типа "Калибр". Еще один российский корабль дежурит в Азовском море.

Ситуация на левобережье Херсонской области - детали

Накануне на левобережье Херсонской области украинские защитники отбили 13 штурмов российских захватчиков.

ВСУ ликвидировали 36 оккупантов, уничтожили две пушки, разведывательный БпЛА, шесть единиц автомобильной техники, лодку и дорогостоящий комплекс видеонаблюдения захватчиков "Муром-М".

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