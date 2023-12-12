После того, как на Купянском направлении российские оккупанты завершили перегруппировку подразделений ГВ "Запад", отвечающей за данную локацию, начался процесс усиленного давления на позиции ВСУ.
На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Еще с ноября в районе Куземовки, Кривошиевки и Сторожевки размещались подразделения 27-й ОМСБр 1-й ТА, что указывало на неоспоримую активизацию в ближайшее время", - отметил он.
Аналитик подчеркнул, что так же в конце ноября стало известно, что контролем над всеми этими "качественными" изменениями в ГВ "Запад" лично следит генерал Никитин.
Так же, общее количество ГВ "Запад" на сегодняшний день составляет:
- Личный состав – около 65 тыс;
- Танки – 700 ед. (вместо 891);
- ББМ – немногим более тысячи ед. (вместо 2 670);
- Артиллерия ствольная – 650 ед. (вместо 970);
- РСЗО – 200 ед.;
Коваленко отметил, что это не самая худшая недоукомплектация среди всех ГВ оккупантов, но все же, она ограничивает возможности по эффективному прорыву линий обороны противника и продвижения вглубь территорий. "Именно этот фактор поясняет, почему начав наступление по Лимано-Купянской оси в конце мая – начале июня, россияне так не достигли за полгода сколь-нибудь существенного результата. При этом они с октября оттягивают наиболее боеспособные ресурсы под Авдеевку из состава ГВ "Центр", что говорит о том, что если до Нового года оккупанты не смогут окружить и захватить Авдеевку, то потом начнут тянуть ресурс с других ГВ. Каких? Запорожского? Херсонского "Днепр"? Нет. Угадайте с какого", - высказал мнение Коваленко.
"Выводы? Не двусмысленные. Не создавайте апокалиптические волны, там, где это неуместно", - подытожил аналитик.
Ситуация под Купянском - что известно
Купянско-Лиманское направление сейчас является одним из самых напряженных участков фронта. Группировка российских оккупационных войск там насчитывает около 120 тыс. военных. Также россияне применяют на этом участке химическое оружие.
В начале ноября стало известно, что ситуация в районе Купянска является одной из самых "горячих" на линии фронта. Но применение беспилотников с обеих сторон и укрепление Россией своих оборонительных линий означают, что шансов на значительный прорыв мало, идет позиционная война.