Аналитик подчеркнул, что в конце ноября стало известно, что за контролем над силами оккупантов в районе Купянска лично следит генерал Никитин.

После того, как на Купянском направлении российские оккупанты завершили перегруппировку подразделений ГВ "Запад", отвечающей за данную локацию, начался процесс усиленного давления на позиции ВСУ.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Еще с ноября в районе Куземовки, Кривошиевки и Сторожевки размещались подразделения 27-й ОМСБр 1-й ТА, что указывало на неоспоримую активизацию в ближайшее время", - отметил он.

Аналитик подчеркнул, что так же в конце ноября стало известно, что контролем над всеми этими "качественными" изменениями в ГВ "Запад" лично следит генерал Никитин.

Видео дня

Так же, общее количество ГВ "Запад" на сегодняшний день составляет:

Личный состав – около 65 тыс;

Танки – 700 ед. (вместо 891);

ББМ – немногим более тысячи ед. (вместо 2 670);

Артиллерия ствольная – 650 ед. (вместо 970);

РСЗО – 200 ед.;

Коваленко отметил, что это не самая худшая недоукомплектация среди всех ГВ оккупантов, но все же, она ограничивает возможности по эффективному прорыву линий обороны противника и продвижения вглубь территорий. "Именно этот фактор поясняет, почему начав наступление по Лимано-Купянской оси в конце мая – начале июня, россияне так не достигли за полгода сколь-нибудь существенного результата. При этом они с октября оттягивают наиболее боеспособные ресурсы под Авдеевку из состава ГВ "Центр", что говорит о том, что если до Нового года оккупанты не смогут окружить и захватить Авдеевку, то потом начнут тянуть ресурс с других ГВ. Каких? Запорожского? Херсонского "Днепр"? Нет. Угадайте с какого", - высказал мнение Коваленко.

"Выводы? Не двусмысленные. Не создавайте апокалиптические волны, там, где это неуместно", - подытожил аналитик.

Ситуация под Купянском - что известно

Купянско-Лиманское направление сейчас является одним из самых напряженных участков фронта. Группировка российских оккупационных войск там насчитывает около 120 тыс. военных. Также россияне применяют на этом участке химическое оружие.

В начале ноября стало известно, что ситуация в районе Купянска является одной из самых "горячих" на линии фронта. Но применение беспилотников с обеих сторон и укрепление Россией своих оборонительных линий означают, что шансов на значительный прорыв мало, идет позиционная война.

Вас также могут заинтересовать новости: