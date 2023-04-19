Всего в Черном море находятся девять российских кораблей.

В Черном море количество вражеских ракетоносителей уменьшилось до трех единиц. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-Морских сил ВС Украины.

Как отмечается, по состоянию на утро 19 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей, среди которых три – носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 16 ракет.

В Азовском море по-прежнему остается один российский корабль, в Средиземном - на боевом дежурстве находится до восьми вражеских кораблей, из них четыре - носители "Калибров", общий залп которых может достигать 36 ракет.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13: 00 понедельника, 18 апреля, в Черном море враг увеличил количество ракетоносителей до четырех.

Ситуация на фронте - последние данные

Сегодня ночью Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. В результате атаки есть попадание в объект инфраструктуры. Украинским военным удалось уничтожить 10 из 12 дронов Shahed-136/131.

Между тем потери России в Украине взбеленились еще на 620 человек. По данным Генштаба, общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют почти 184 тысячи человек.

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