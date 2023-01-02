В Минобороны отметили, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым и захватить всю Донецкую область.

В ближайшие четыре-пять месяцев РФ может пойти в наступление с севера или востока и готова потерять до 70 000 своих военных.

Как заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк, россияне понимают, что проигрывают, но завершать войну не планируют и будут пытаться продолжать наступательные действия, собщает РБУ-Украина.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 000 человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – сказал он.

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Черняк также уверен, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым и захватить всю Донецкую область.

Война в Украине:

По состоянию на 2 января 2023 года российские войска продолжают вести штурмы на Бахмутском направлении.

Также враг пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

На Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском - осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения.

В новом 2023 году ВСУ не сбавляют темпов уничтожения российских оккупантов, пришедших в Украину с войной. Так, за сутки ликвидировано 720 оккупантов.

С октября 2022 года окупанты не прекращают удары по энергетической инфраструктуре Украины.

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